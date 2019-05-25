انت الان تتابع إذاعة موقعة الزمالك ضد نهضة بركان على «Time Sport» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

الزمالك

تنطلق اليوم السبت، قناة «تايم سبورت» الناقلة الحصرية لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 13 يوليو المقبل، وبمناسبة إطلاق القناة، سيتم إذاعة لقاء حصري مع مدرب المنتخب الوطني المكسيكي خافيير أجيري، وذلك لمناقشة اختياره لقائمة منتخب مصر في مباريات (كان 2019)، والتي أثارت العديد من التساؤلات منذ الإعلان عنها، وسيجيب أجيري على هذه التساؤلات بالإضافة إلي خطته في اقتناص لقب إفريقيا، وسيحاوره في هذا اللقاء أحمد شوبير، وسيف زاهر، في العاشرة مساء اليوم.

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كما أعلنت القناة أنه سيتم إذاعة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، والمقرر إقامتها في العاشرة من مساء غدٍ الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي الكونفيدرالية، حصريا على قناة «تايم سبورت» الأرضية. ويمكن