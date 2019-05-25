«التحرير» داخل مقر تسليم تذاكر بطولة الأمم الإفريقية

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تحرير:محمد مصباح ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٤ م
تذاكر كأس الأمم الإفريقية
قامت اللجنة المسؤولة عن مركز تسليم الـ«FAN ID» وتذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي، بفتح أبوابها أمام المواطنين والمشجعين الراغبين في حضور مباريات البطولة التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وهي الفترة الأولى ثم ستعود فتح أبوابها من الساعة الثامنة والنصف مساء، وحتى الواحدة صباحًا خلال شهر رمضان، وذلك بعد تحديد عدد من المنافذ لتسليم التذاكر وتصريح الدخول في عدة أماكن على مستوى الجمهورية.
وأكد أحمد عبد الحميد، المدير المسؤول عن منفذ تسليم التذاكر وFAN ID لشركة تذكرتين بنادي الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية أنه تم فتح باب التسليم منذ مساء أمس الجمعة وتم خلاله تسليم 10 تذاكر خلال الفترة الصباحية، وما زال المواطنون يتوافدون على مقر التسليم حتى نهاية البطولة في شهر يوليو القادم. وأضاف عبد
وأكد أحمد عبد الحميد، المدير المسؤول عن منفذ تسليم التذاكر وFAN ID لشركة تذكرتين بنادي الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية أنه تم فتح باب التسليم منذ مساء أمس الجمعة وتم خلاله تسليم 10 تذاكر خلال الفترة الصباحية، وما زال المواطنون يتوافدون على مقر التسليم حتى نهاية البطولة في شهر يوليو القادم.
وأضاف عبد الحميد أنه تم تخصيص خيمة مكيفة لاستقبال الجماهير والمواطنين والتي شملت بابا مخصصا للدخول ومنطقة استعلامات خاصة بالرد على أسئلة الجماهير ومنطقة الدفع الفوري ثم منطقة تسلم الـFAN ID ثم منطقة تسلم التذاكر الخاصة بالدرجتين الثانية والثالثة، أما الدرجة الأولى فيتم تسلمها من فرع شركة أورانج.
وأشار عبد الحميد إلى أنه تم تخصيص فريق للتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم إذا وجدت، بالإضافة إلى فريق آخر تم تخصيصه لحل المشكلات التقنية الخاصة بالسيستم.
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