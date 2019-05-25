مصادر لـ«الخليج 365»: ياسر القحطاني ليس مرشحًا لمنصب مدير الفريق الأول بالهلال

علمت “الخليج 365” من مصادر مقربة من اللاعب السابق ياسر القحطاني بأن القحطاني لم يتلق أي عرض رسمي من نادي الهلال كما هو متداول لتولي منصب مدير الفريق الأول بنادي الهلال.

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وقالت المصادر: أن اللاعب في الوقت الحالي لا يفكر في استلام أي منصب رياضي.

وأوردت وسائل إعلام ثلاثة أسماء لتولي مهمة مدير الفريق الأول بنادي الهلال، وذلك بعد استقالة فهد المفرج حيث تم وضع اسم ياسر القحطاني كأبرز المرشحين وعمر الغامدي لاعب الهلال السابق ومنصور الأحمد إداري الفئات السنية في الهلال.

يذكر أن فهد المفرج تقّدم باستقالته قبل يومين بعدما كان مدير الفريق الأول لمدة 9 أعوام حقق خلالها مع الأزرق 8 بطولات “الدوري السعودي مرتان ، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، وكأس ولي العهد”.