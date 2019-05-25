الجماهير تدق ناقوس خطر فراغ اتحاد كرة القدم ورئاسة الاندية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - إبراهيم آل صالح:

استغربت الجماهير الرياضية السعودية وبالأخص جماهير الأندية الكبرى من عدم تعيين رئيس لاتحاد كرة القدم، وكذلك عدم انعقاد الجمعيات العمومية لأندية النصر الهلال، الاتحاد، والأهلي خصوصًا، وأنهم مشاركون في بطولة دوري أبطال آسيا، وقد تأهلوا إلى دور الـ16 والأندية لا تعرف موقفها حيث ظهرت أسماء في وسائل الإعلام لترشيح نفسها برئاسة أندية الاتحاد الاهلي الهلال النصر

وجاءت تكليفات رؤوساء الأندية الحاليين مع انطلاقة بداية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تم تكليف سامي الجابر رئيسًا للهلال، وخلفه الأمير محمد بن فيصل ليستقيل قبل نهاية الموسم، ويكلف عبدالله الجربوع، حتى انعقاد الجمعية العمومية والحال كذلك في الاتحاد، تم تكليف نواف المقيرن بداية الموسم وفي منتصفه تم إقالته وتعيين لؤي هشام ناظر.

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والأهلي هو الآخر الذي تم تعيين ماجد النفيعي و في منتصف الموسم تمت إقالته وتعيين عبدالله بترجي، أما إدارة النصر فاستمرت في التكليف برئاسة سعود آل سويلم لينتهي الموسم، وهو لازال رئيسًا ولكن جماهير النصر لا تعرف مستقبل النادي هل سيستمر السويلم رئيسًا أما هناك إدارة أخرى ستتولى نصاب الرئاسة.

يشار إلى أن دور الـ16 سيقام بشهر ذي الحجة والأندية السعودية المشاركة لا تعلم عن مدى جاهزيتها من مدرب فريق ومستقبل لاعبين، حيث الفريق الهلالي لا يمتلك أي مدرب في الفترة الحالية و اللاعبين الأجانب قد يرحل بعضهم، وكذلك الحال في الاتحاد لا يعلمون عن استمرارية المدرب سييرا أو تغييره، وكذلك استمرار الأجانب أو تغيير بعضهم أو حتى كلهم.

فيما يعاني الأهلي منذ وقت بعدم وجود مدرب حيث تم تكليف يوسف العنبر واستطاع أن يوصلهم لدور الـ16، وجماهير النصر لا تعرف هل فيتوريا المدرب مستمر أم ستأتي إدارة أخرى لها وجهة نظر وتغير المدرب وبعض الأجانب.