شكرا لقرائتكم ذهاب أبطال إفريقيا: تعادل الوداد والترجي 1-1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 25 مايو 2019 / 11:36

الرباط - أ ف ب - تعادل الوداد البيضاوي المغربي مع ضيفه الترجي التونسي حامل اللقب 1-1 في الرباط في ذهاب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.



وكان الترجي البادىء بالتسجيل عبر العاجي فوسيني كوليبالي (44)، وأدرك مواطنه الشيخ ابراهيم كومارا التعادل (79) للوداد الذي بلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 49 لطرد قائده ابراهيم النقاش.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الجمعة المقبل بالملعب الأولمبي في رادس ضواحي العاصمة تونس.