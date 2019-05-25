شكرا لقرائتكم الاهلي المصري يهدد بعدم اكمال مباريات الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 25 مايو 2019 - اخر تحديث في 25 مايو 2019 / 11:35

القاهرة - أ ف ب - هدد الأهلي متصدر بطولة مصر لكرة القدم بعدم استكمال مسابقة الدوري في حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الافريقية التي تنظمها مصر من 21 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو المقبلين.



وأوضح الاهلي حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة في بيان عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارته انتهى في الساعات الاولى من صباح اليوم (السبت) أنه قرر "عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الافريقية".

وطالب الاهلي بـ"حفظ حق النادي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد، تفاديا لما تحمَّله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبيه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم".

وتابع أنه قرر أيضا "عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الإنتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل إنطلاق مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين الاخير" للدوري قياسٍا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجله في السابق"، مشيرا إلى "الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.

Advertisements

وجاء بيان الاهلي عقب اصدار الاتحاد المصري للعبة مؤخرا المواعيد الخاصة ببقية مباريات الدوري وما ترتب عليها من عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسه على لقب البطولة، أو التي تصارع من أجل البقاء في الدورى الممتاز.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري، أعلنت جدول مباريات المراحل المتبقية للمسابقة، حيث أشارت إلى خوض الزمالك مباراتين الأولى أمام الإنتاج الحربي في 30 ايار/مايو الحالي، والثانية أمام حرس الحدود أو الجونة في 3 حزيران/يونيو المقبل، وهو ما رفضته الأندية المهددة بالهبوط، وكذلك الأهلي، الذي ينافس الزمالك للحصول على اللقب.

ويتصدر الاهلي برصيد 74 نقطة وتبقى له مباراتان ضد المقاولون العرب وغريمه الزمالك الذي يتخلف عنه بفارق 8 نقاط في المركز الثالث مع 3 مباريات مؤجلة.

وأوضح الاهلي أنه لا يمانع "في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم"، كما طالب اتحاد الكرة بـ"الأعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره لاحقا بلا سبب، خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والإعداد للموسم الجديد".

وكان نادي بتروجت المهدد بالهبوط، اعلن رفضه خوض مباراة المقاولون العرب بالمرحلة الأخيرة، إلا بعد لعب الأخير مباراته أمام الأهلي بالمرحلة قبل الأخيرة، كما اعلن نادى حرس الحدود رفضه خوض مواجهة بيراميدز بالمرحلة الأخيرة إلا بعد خوضه مباراة الزمالك المؤجلة والتي يعد ترتيبها في جدول الدوري قبل مواجهة بيراميدز.