شكرا لقرائتكم محمد عبد العال الخامس فى بطولة الجائزة الكبرى للجودو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضمن المصري محمد عبد العال المركز الخامس بعد خسارته من بطل ألمانيا في بطولة الجائزة الكبرى للجودو في الصين لوزن أقل من 81 كجم في مباراة الميدالية البرونزية .

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وتأهل البطل المصري إلى ربع النهائي بعد فوزه على بطلي الصين واسبانيا، ثم تأهل إلى مباراة الميدالية البرونزية للبطولة بعد فوزه على بطل كندا بالايبون 10-1.