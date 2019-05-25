شكرا لقرائتكم جلسة ودية بين مدرب الإسماعيلى ودونجا قبل لقاء الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود جابر المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على عقد جلسة خاصة مع مع محمود عبد العاطى “دونجا” وذلك على هامش المران الذى اقيم مساء أمس.

تأتى جلسة جابر مع دونجا فى إطار سياسة جهاز الدراويش بالاجتماع بشكل دائم مع اللاعبين من أجل استنفار طاقاتهم أملا فى استمرار النتائج الإيجابية.

ويستعد الإسماعيلى لخوض مواجهة أمام الجونة يوم الاثنين المقبل بالجولة الختامية للدورى ، وذلك بعد أيام قليلة من قمة الأهلى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.