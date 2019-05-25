شكرا لقرائتكم توقف العمل مؤقتا فى منافذ بيع "تذكرتي" والعودة 8 مساءاً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقف العمل بشكل مؤقت فى منفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة لبيع تذاكر بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما انطلقت عملية البيع في الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، السبت، لتسليم الـ Fan id وتذاكر البطولة.

ويتم استئناف العمل فى المنافذ من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى الساعة الواحدة صباحا، حيث شهدت الساعات الأولى اقبالا متوسطا وتوقع مسئولو المنفذ زيادة أعداد الجماهير خلال الفترة الثانية بعد الإفطار بعد انكسار موجة الحر.

وتستعد مصر لاستضافة النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.