شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحاول تأجيل ضم لاعبى القطبين لمعسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو اتحاد الكرة ، الخروج من مأزق الدورى العام عن طريق إقناع خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر بتأجيل إنضمام لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز للمعسكر الأخير 4 أيام قبل أمم افريقيا بحيث يتم ضمهم حتى 10 يونيو المقبل بدلا من 6 من نفس الشهر.

فى الوقت الذى رفض فيه أجيرى تأجيل المعسكر وتمسك بإنطلاقه فى موعده يوم 6 يونيو المقبل، مما دفع مسئولو الجبلاية لاقتراح فكرة تأجيل ضم لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز حتى 10 يونيو المقبل، بحيث تلعب هذه الأندية مبارياتها المؤجلة فى الدورى وكأس مصر قبل المعسكر.

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وأصدر الأهلى بيانا أمس تمسك فيه بإنهاء الدورى العام قبل أمم افريقيا وإلا لن يستكمل مشواره هذا الموسم.