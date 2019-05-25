شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحاول تأجيل ضم لاعبى القطبين لمعسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو اتحاد الكرة ، الخروج من مأزق الدورى العام عن طريق إقناع خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر بتأجيل إنضمام لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز للمعسكر الأخير 4 أيام قبل أمم افريقيا بحيث يتم ضمهم حتى 10 يونيو المقبل بدلا من 6 من نفس الشهر.
فى الوقت الذى رفض فيه أجيرى تأجيل المعسكر وتمسك بإنطلاقه فى موعده يوم 6 يونيو المقبل، مما دفع مسئولو الجبلاية لاقتراح فكرة تأجيل ضم لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز حتى 10 يونيو المقبل، بحيث تلعب هذه الأندية مبارياتها المؤجلة فى الدورى وكأس مصر قبل المعسكر.
وأصدر الأهلى بيانا أمس تمسك فيه بإنهاء الدورى العام قبل أمم افريقيا وإلا لن يستكمل مشواره هذا الموسم.
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