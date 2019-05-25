شكرا لقرائتكم الطلائع يحسم مصير مديره الفنى بعد مباراة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة نادى طلائع الجيش على تأجيل حسم ملف بقاء أو رحيل البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى للفريق لما بعد نهاية مباراة المقاصة. ويواصل طلائع الجيش تدريباته حاليا استعدادا لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الأخيرة للبطولة والمقرر لها الاثنين المقبل. ويدخل طلائع الجيش مباراة المقاصة بأعصاب هادئه بعد ضمان البقاء رسميا فى الدورى عقب فوزه الأخير على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة. يذكر أن الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .

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