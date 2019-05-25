شكرا لقرائتكم الزمالك بـ"الأبيض" ونهضة بركان بالبرتقالى فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيم الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر لها غدًا الأحد على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى أحد فنادق منطقة برج العرب بالإسكندرية منذ قليل.

وتقرر بعد الاجتماع الفنى لنهائى الكونفدرالية، إرتداء الزمالك الزى الأبيض الكامل، على أن يرتدى نهضة بركان القميص البرتقالى والشورت الأسود.

كما أسفر الاجتماع الفنى لنهائى الكونفدرالية عن إرتداء حارس الزمالك الطاقم البنفسجى بالكامل، فيما سيرتدى حارس نهضة بركان الطاقم الأخضر، ويرتدى طاقم تحكيم المباراة قميص أزرق "سماوى".

ويستلزم فوز الزمالك على نهضة بركان بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، للتتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف نظيف، بالمباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.