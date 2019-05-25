مدفع الإفطار.. رقم مميز لكان 2008...

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جدة - عمرو شويل سجلت نسخة كأس الأمم الإفريقية بغانا عام 2008 أكبر عدد من الأهداف تم تسجيله بـ99 هدفا، وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

كان أجيرى اختار قائمة ضمت 25 لاعبا للانضمام إلى معسكر المنتخب فى برج العرب بالإسكندرية يوم 6 يونيو المقبل، استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من الشهر ذاته، استعدادا لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.