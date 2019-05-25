شكرا لقرائتكم حسام حسن يقود سموحة فنياً الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو نادى سموحة السكندري مع حسام حسن المدير الفني للفريق علي الاستمرار في القيادة الفنية بالموسم المقبل. ونجح حسام حسن وجهازه المعاون في إبقاء سموحة بمسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد، بعدما كان الفريق السكندري يصارع بقوة على الهبوط لدوري القسم الثانى. وأبدى حسام حسن ومسئولو سموحة، موافقة مبدئية على تجديد التعاقد، في ظل انتهاء العقد المبرم بين الطرفين بنهاية الموسم الجارى. Advertisements

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