شكرا لقرائتكم جدول أعمال مكثف على "طاولة" اتحاد المصارعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار اجتماع لمجلس الإدارة مساء اليوم،السبت، لمناقشة بعض الأمور المهمة منها مشاركة المنتخب ببطولة البحر الأبيض الشاطئية التى ستقام بتونس الشهر المقبل.
يذكر أن اتحاد المصارعة تلقى خطاباً من الأوليمبية تطلب فيه قائمة المنتخب المشارك فى البطولة، وهو ما سيتم الرد عليه خلال الفترة المقبلة.
ويشارك المصارعة ببطولة بيلاروسيا الدولية يوليو المقبل، ضمن خطة الإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020، ويقيم اللاعبون فى معسكرات دائمة لحين السفر إلى بيلاروسيا.
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