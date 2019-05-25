شكرا لقرائتكم نوران جوهر تتأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكنت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة عالميا لسيدات الاسكواش، من التأهل إلى نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة والمقامة في إنجلترا خلال الفترة بين 20 إلى 26 مايو الجاري.

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وتأهلت نوران جوهر في مباراة نصف النهائي بعد الفوز على مواطنتها نور الطيب المصنفة الثالثة بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9 و 11-2 و 6-11 و 11-9 ، في مباراة استغرقت 45 دقيقة.

وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.