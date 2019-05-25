شكرا لقرائتكم "تايم سبورت" تذيع مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنقل قناة تايم سبورت، على الهواء مباشرة مباراة الزمالك المصري ونظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، غدا الأحد الساعة العاشرة مساءاً على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.

يأتى هذا فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع على نسختها الإرضية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 و تأتى هذه الخطوة ثمرة للتعاون الذى يتم بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين، بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصرى.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز فريق نهضة بركان المغربي بهدف قاتل للمهاجم لابا كوجو فى الدقيقة 94، فى شباك الزمالك، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب البلدى ببركان، ويحتاج الأبيض للفوز بهدفين نظيفين على الأقل لضمان حسم لقب بطولة الكونفدرالية.

كما ستذيع القناة مباريات بطولة الأمم الأفريقية، ويضم فريق عمل القناة كوكبة من النجوم أبرزهم أحمد شوبير، وسيف زاهر، وتامر صقر والعديد من قامات الكره المصرية، أمثال حسن شحاته، وطه إسماعيل، وحسنى عبد ربه وحازم إمام ، وعماد متعب، وعبد الظاهر السقا، وجمال الغندورو غيرهم، وأما نجوم التعليق فأبرزهم حاتم بطيشة، وأيمن الكاشف، وعصام عبده، ومحمد رمضان، وطارق الأدور.