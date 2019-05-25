تذكرتي المحارب الأفضل لبيع تذاكر المباريات بالسوق السوداء...

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جدة - عمرو شويل كشف عاطف حمودة المدير التنفيذي للمركز الأوليمبي بالمعادي، أن نظام تذكرتي الأفضل لمحاربة السوق السوداء فى بيع تذاكر المباريات، موضحاً أن مصر قادرة على تنظيم كأس أمم أفريقيا بصورة تليق بأسمها ومكانتها في القارة السمراء.

وانطلقت عملية تسليم الـ Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية بالمركز الاوليمبي في المعادي في الحادية عشرة صباح اليوم السبت والتي تستمر حتى الرابعة عصرا قبل أذان المغرب، ثم تعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا،حيث شهدت الساعات الأولى اقبالا خفيفا ومن المتوقع زيادة الاعداد في منتصف اليوم .

وأكد المدير التنفيذي للمركز الأوليمبي بالمعادي، أن نظام "تذكرتي" يتضمن عدة مكاسب لجميع أفراد المنظومة الرياضية في مصر سواء للمشجع أو باقي أفراد وعناصر المنظومة .

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.