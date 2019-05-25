شكرا لقرائتكم أسامة حسنى:"لما تحبوا تتعلموا الإدارة روحوا 3 شارع صالح سليم واسألوا عن بيبو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أسامة حسنى نجم الأهلى السابق، اعجابة وحماسة حول القرارات المصيرية التى أتخذها مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، والمتعلقة بمسابقة الدورى الممتاز، خلال الإجتماع الطارىء الذى عقد مساء أمس الجمعة، وامتد حتى الساعات الأولى من يوم السبت.

ودون أسامة حسنى عبر صفحته الشخصية على موق التواصل الأجتماع الفيس بوك، قائلاً: "لما تحبوا تتعلموا الإدارة، روحوا الجزيرة 3 شارع صالح سليم واسألوا عن بيبو".