شكرا لقرائتكم أحد المشجعين بمركز شباب الجزيرة: تذكرتى يوفر الأمان لجماهير الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى عمر مسعد أحد المشجعين الذين تواجدوا اليوم بمنفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة للحصول على تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية عن سعادته باستخدام تطبيق مثل "تذكرتي" لبيع تذاكر الكان، مشيرا إلى أن النظام وفر الأمان لجماهير الكرة المصرية.

وقال مسعد، إن تطبيق هذا النظام فيما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية يجعل عودة الجماهير قريبة للغاية، مشيرا إلى أن التسجيل الالكتروني للبيانات وحصر بيانات المشجعين من شأنه أن يقضي على شغب الملاعب بشكل كامل.

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وكانت عملية تسليم الـ Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية بمركز شباب الجزيرة انطلقت في الحادية عشرة صباح اليوم السبت والتي تستمر حتى الرابعة عصرا قبل أذان المغرب، ثم تعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا،حيث شهدت الساعات الأولى إقبالا خفيفا ومن المتوقع زيادة الاعداد في منتصف اليوم.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.