شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعيد فارس قبل مواجهة الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم ،السبت، مصطفى فارس صانع ألعاب فريق الإسماعيلى الشاب إلى التدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه. كان فارس تدريبات تأهيلية ، نظرا لمعانته من بعض الاجهاد فى العضلات بأعقاب مشاركته بقمة الاهلى التى اقيمت مؤخرا وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله. ويباشر الإسماعيلى تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المحلى. Advertisements إلى ذلك، بدأ محمود عبد الله جناح الفريق الشاب أيضا برنامجه التأهيلى فى ظل إصابته بجزع فى الرباط الخارجى للركبة والتى ابعدته عن الملاعب لفترة.

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