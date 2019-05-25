شكرا لقرائتكم جروس يحذر بوطيب وأحداد قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، فى جلسة خاصة مع الثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب، ضمن الاستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، غدًا الأحد، على ستاد برج العرب.

وأكد جروس على ثقته الكبيرة فى الثنائى المغربى، على قيادة هجوم الزمالك أمام بركان، وهز شباك الخصم لتعويض الهدف الذى استقبله الأبيض فى مباراة الذهاب.

وحث المدير الفنى للزمالك، بوطيب وأحداد أن يكونا فى حالة تأهب واستعداد للاستعانة بهما أساسى أو احتياطى، وحذرهما من التهاون أمام مرمى الخصم، والعمل على إحراز هدف مبكر يربك حساباتهم.

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