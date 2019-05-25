شكرا لقرائتكم الخليج 365 .. الأهلي يحصن كريم بامبو من إغراءات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، من كريم بامبو جناح الإسماعيلي، تجاهل اتصالات مسئولى نادي الزمالك مع لاعب الدراويش بعدما نمى لعلم عبد الحفيظ دخول إدارة القلعة البيضاء في مفاوضات جادة لضمه.

وشهدت الفترة الماضية تألق بامبو بشكل ملفت للنظر مع الإسماعيلى، ليستقر النادي الأهلي على استعادته مرة أخرى بالموسم الكروى الجديد.

ووقع كريم بامبو في وقت سابق عقدا رسميا مع النادي الأهلي خاصة وأنه يحق له الانتقال لأي نادي بنهاية هذا الموسم مجانآ لكونه لاعبآ حرآ، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي الإسماعيلي.

وينتظر مسئولو النادي الأهلي خوض الإسماعيلي لمبارياته المتبقية بمسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل اتمام صفقة كريم بامبو، ليكون أول صفقات الأهلي في الصيف القادم.