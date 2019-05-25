شكرا لقرائتكم رمضان السيد مستمر مع النجوم رغم هبوطه رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، أن المدير الفنى الحالى للفريق الكروى الأول، رمضان السيد مستمر فى قيادة الفريق، ولن يرحل حتى بعد هبوط الفريق لدورى القسم الثانى رسميًا.

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أوضح الطويلة أن رمضان السيد يمتلك خبرات كبيرة ستساهم فى إعادة الثقة للاعبى النجوم، والمساعدة على تطوير الأداء ومن ثم العمل على العودة سريعًا للدورى الممتاز.

وتأكد هبوط النجوم رسميا إلى دورى الدرجة الأولى ويحتل حاليًا المركز الثامن عشر، بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 25 نقطة، ويتبقى له مباراة واحدة بالدورى الممتاز أمام إنبى.