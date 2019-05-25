شكرا لقرائتكم العقوبات المنتظر توقيعها على الأهلي حال انسحابه من الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه الأهلي خطر توقيع عقوبات عليه حال تنفيذ تهديده بالانسحاب من مسابقة الدوري اعتراضا علي مواعيد المباريات الأخيرة من مباريات الدوري الممتاز، ورفضه لعب مباريات له عقب الانتهاء من منافسات بطولة أمم إفريقيا، والتمسك بخوض كل مبارياته المتبقية قبل كان 2019.

كان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا يطلب فيه حفظ حقوقه المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد، وطلب عدم خوض مبارياته المتبقية بالدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ٣٤ للدوري قياساً بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجله في السابق.

- الفريق الذي ينسحب من الدورى خلال الدور الأول يعاقب بغرامة مالية وإلغاء كافة نتائجه فى المسابقة، بل ويتم حرمانه من المشاركة فى أنشطة الاتحاد خلال الموسم التالى، على أن يعود لممارسة كرة القدم من دورى القسم الرابع.

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- الفريق الذي ينسحب في الدور الثانى فقط، تحتسب نتائج الفريق من مبارياته بالدور الأول ضد باقي الفرق ، ولكن تُلغى نتائج مبارياته فى الدور الثانى مع حرمانه من المشاركة بالمسابقات لمدة موسم واحد، وبدء المشاركة فى الدرجة الأخيرة للمسابقات.

اذا انسحب الفريق من مباراة واحدة فقط واستكمل المسابقة يتم توقيع غرامة مالية عليه واعتبار المنسحب مهزومًا بهدفين نظيفين، وخصم 3 نقاط أخرى منه فى نهاية الموسم.

اذا ما انسحب الفريق من البطولات المحلية (دوري أو كأس)، لن يقوم اتحاد الكرة بتجديد الرخصة الممنوحة له والتي يشترك بموجبها في البطولات الأفريقية، وبالتالي سيحرم المارد الأحمر من اللعب على المستوى القاري لو لم يلتزم بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد.