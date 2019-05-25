شكرا لقرائتكم شرطة إشبيلية تقبض على 23 مشجعاً بسبب أعمال الشغب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألقت الشرطة الإسبانية يوم السبت القبض على 23 مشجعا بسبب أعمال الشغب قبل ساعات قليلة من نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. واضطرت الشرطة للتدخل للحيلولة دون تصاعد أعمال العنف بين الجماهير في منطقة نيرفيون بإشبيلية وألقت القبض على 23 مشجعا. وأسفرت المواجهات عن إصابة خمسة من رجال الشرطة بإصابات طفيفة، أثناء عملية اعتقال المشجعين حيث عثر مع بعضهم على أدوات حادة.

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