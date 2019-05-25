رسميًا.. 4 أندية تعلن تضامنها مع الأهلي في أزمة مؤجلات الدوري

كتب: محمد السيسي

عقد مجلس الأهلي اجتماعًا طارئًا أمس الجمعة خرج فيه بـ5 قرارات حاسمة، تطالب بالمساواة بين كل الأندية، ولعب كل مباريات الدوري قبل منافسات كأس أمم أفريقيا، والتي ستقام في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وتضامنت 4 أندية في الدوري الممتاز، مع قرارات مجلس إدارة الأحمر، بعدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل المباريات لما بعد كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن نادي سموحة بالأمس، أنهم متضامن بصفته رئيسا للنادي السكندري مع قرارات الأهلي رغم ضمانه البقاء في بطولة الدوري، وكتب عامر عبر صفحته على فيسبوك: "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء...