كتب: محمد السيسي
عقد مجلس الأهلي اجتماعًا طارئًا أمس الجمعة خرج فيه بـ5 قرارات حاسمة، تطالب بالمساواة بين كل الأندية، ولعب كل مباريات الدوري قبل منافسات كأس أمم أفريقيا، والتي ستقام في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.
وتضامنت 4 أندية في الدوري الممتاز، مع قرارات مجلس إدارة الأحمر، بعدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل المباريات لما بعد كأس الأمم الأفريقية.
وأعلن نادي سموحة بالأمس، أنهم متضامن بصفته رئيسا للنادي السكندري مع قرارات الأهلي رغم ضمانه البقاء في بطولة الدوري، وكتب عامر عبر صفحته على فيسبوك: "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء...
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. 4 أندية تعلن تضامنها مع الأهلي في أزمة مؤجلات الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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