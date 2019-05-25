شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. دعاء حلمى نجمة كرة اليد تقدم طريقة عمل الجلاش بالخضروات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة نجمات الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن يشاركن أيضا فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية. ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. نجمة اليوم دعاء حلمى لاعبة كرة اليد فى النادى الأهلى، والتى تقدم طريقة عمل الجلاش بالخضروات فى الوصفة التالية: المقادير للحشو: قطع فلفل بصل Advertisements قطع طماطم مشروم زيتون جبنة موتزاريلا وشيدر طريقة التحضير: نشوح البصل مع المشروم مع الفلفل، ثم نضع نص كمية الجلاش مع دهن زبدة بين الطبقات ثم نضع الحشوة وباقى الجلاش ونقطعها ونضع عليه كوب لبن مع بيضة وملح وفلفل وتترك فى الفرن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطبخ الكابتن.. دعاء حلمى نجمة كرة اليد تقدم طريقة عمل الجلاش بالخضروات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.