شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لإقناع أجيرى بتأخير انضمام لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز للمنتخب لـ10يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول مسئولو اتحاد الكرة إقناع خافير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، بتأخير انضمام لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز للمعسكر الأخير قبل أمم أفريقيا حتى 10 يونيو المقبل، بدلا من 6 من نفس الشهر.

ورفض أجيرى فكرة تأجيل المعسكر وتمسك بانطلاقه فى موعده يوم 6 يونيو المقبل، وهو ما دفع مسئولى الجبلاية لاقتراح فكرة تأجيل ضم لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز حتى 10 يونيو المقبل، بحيث تلعب هذه الأندية مبارياتها المؤجلة فى الدورى وكأس مصر قبل المعسكر.

يذكر أن الأهلى أصدر بيانا أمس تمسك فيه بإنهاء الدورى العام قبل أمم افريقيا وإلا لن يستكمل مشواره هذا الموسم.