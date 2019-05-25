شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرسل شروط استئناف الدورى للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت إدارة النادى الأهلى خطابًا ظهر اليوم، السبت، إلى اتحاد كرة القدم تخطره فيه بقرارات مجلس إدارة الأهلى فى اجتماعه الطارئ أمس برئاسة محمود الخطيب بشأن المواعيد التى تم تحديدها لبقية مباريات الدورى، وأورد الأهلى فى خطابه قرارات المجلس على النحو التالى:

- عدم استكمال مسابقة الدورى حال تأجيل أى من مباريات النادى إلى ما بعد بطولة الأمم الأفريقية، وحفظ حق النادى الأهلى المشروع فى الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالى والقادم؛ بما يضمن راحة لاعبيه، وقيام النادى بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد؛ تفاديًا لما تحمّله الأهلى - وحده دون غيره - خلال السنوات الثلاث الماضية، ولاعبوه، وجماهيره، من تبعات كثيرة؛ بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق فى العالم.

- عدم خوض بقية مباريات الدورى إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكل الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ٣٤ من الدورى، قياسًا بما جرى مع النادى الأهلى بخصوص العامل الزمنى عند أداء مبارياته المؤجلة فى السابق.

- الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدورى إلا فى وقت واحد؛ بما يضمن العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية؛ سواء التى فى المقدمة أو التى تصارع من أجل البقاء.

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- عدم الممانعة فى أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التى تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري؛ طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة فى استكمال المسابقتين هذا الموسم.

- مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية فى بطولتى الدورى والكأس، يحقق العدالة بين الجميع، ولا يتم تغييره فى اللاحق لأى سبب، خاصة أن الأندية تحتاج إلى وقت كافٍ للتجهيز والإعداد للموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة النادى فى اجتماعه الطارئ، مساء الجمعة، برئاسة محمود الخطيب، استعرض موقف الأهلى من المواعيد الخاصة ببقية مباريات الدورى، والتى أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا، وناقش المجلس ما ترتب على هذه المواعيد من عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة، سواء فى المقدمة أو التى تصارع من أجل البقاء فى الممتاز، وكذا إهدار حقوق بعض الأندية جرّاء عدم إقامة المباريات المؤجلة قبل انطلاق مباريات الأسبوع الأخير للدورى، والتى تجاهل اتحاد الكرة إقامتها فى وقت واحد بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف.

وتطرق المجلس إلى دراسة جدول الدورى منذ بداية الموسم، وتعاون النادى الأهلى فى الكثير من الأوقات، وأداء مباراة كل 72 ساعة طوال ثمانى مباريات (ألحقت بفريق الكرة أضرارًا عديدة)، وعدم التعقيب من جانب النادى على التأجيلات المتكررة للمباريات؛ حرصًا على استقرار المسابقة، وتهدئة الأجواء؛ أملًا أن يطلع الكل بمسئولياته، ويحافظ على حقوق كل الأطراف.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشات طويلة حول الضرر البالغ الذى سوف يلحق بالنادى الأهلى مجددًا جراء عدم استكمال مسابقة الدورى قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، وحاجته إلى فترة زمنية تكفى التجهيزات الفنية والإدارية، فى ذات الوقت، ينتهى القيد الأفريقى للأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية يوم 31/7/2019.. وبالتالى، لن يكون هناك وقت سوى أسبوع واحد فقط للقيام بكل ما سبق الإشارة إليه، فضلًا عن خطورة تلاحم المواسم، والتى تسببت فى إصابات اللاعبين، وفقدانهم مستواهم البدنى والفنى.