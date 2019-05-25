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محمد عبد العال يحتل المركز الخامس ببطولة الجائزة الكبرى للجودو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل محمد عبد العال المركز الخامس في بطولة الجائزة الكبرى للجودو في الصين لوزن أقل من 81 كجم بعد خسارته من بطل ألمانيا في مباراة الميدالية البرونزية.

 

وكان البطل المصري تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على بطلي الصين وأسبانيا، ثم تأهل إلى مباراة الميدالية البرونزية للبطولة بعد فوزه على بطل كندا بالإيبون 10-1.

 

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