شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العال يحتل المركز الخامس ببطولة الجائزة الكبرى للجودو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل محمد عبد العال المركز الخامس في بطولة الجائزة الكبرى للجودو في الصين لوزن أقل من 81 كجم بعد خسارته من بطل ألمانيا في مباراة الميدالية البرونزية.
وكان البطل المصري تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على بطلي الصين وأسبانيا، ثم تأهل إلى مباراة الميدالية البرونزية للبطولة بعد فوزه على بطل كندا بالإيبون 10-1.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبد العال يحتل المركز الخامس ببطولة الجائزة الكبرى للجودو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.