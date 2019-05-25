شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يجتمع بدونجا ومجدى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود جابر، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، اجتماعاً مع محمود عبد العاطى “دونجا” على هامش المران الذى أقيم مساء أمس.

ويستعد الإسماعيلى لخوض مواجهة أمام الجونة الاثنين المقبل بالجولة الختامية للدورى بعد أيام قليلة من قمة الأهلى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

كما منح عطية صابر المدرب المساعد للفريق تعليمات خاصة لعبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى خلال اجتماعه معه.

Advertisements

ويحرص جهاز الدراويش على الاجتماع بشكل دائم مع اللاعبين من أجل استنفار طاقتهم أملا فى استمرار النتائج الإيجابية.