سوبر كورة يكشف رسالة جروس لقدامى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم عدد من قدامى نادى الزمالك توصيات للمدير الفنى لأبيض كريستيان جروس بشأن نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربى المحدد لها غدا الأحد على استاد برج العرب.
وأرسل جروس رسالة إلى نجوم الزمالك القدامى رداً على هذه التوصيات.
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