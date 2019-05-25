اخبار الرياضه

سوبر كورة يكشف رسالة جروس لقدامى الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف رسالة جروس لقدامى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم عدد من قدامى نادى الزمالك توصيات للمدير الفنى لأبيض كريستيان جروس بشأن نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربى المحدد لها غدا الأحد على استاد برج العرب.

وأرسل جروس رسالة إلى نجوم الزمالك القدامى رداً على هذه التوصيات.

لمعرفة رسالة جروس لقدامى الزمالك اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف رسالة جروس لقدامى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا