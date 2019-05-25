شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يحصن كريم بامبو من إغراءات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولو النادي الأهلى على تحصين كريم بامبو، لاعب الإسماعيلى الحالى، من إغراءات نادى الزمالك، وإنهاء إمكانية إفساد صفقة انتقال اللاعب للقلعة الحمراء مبكرا. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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