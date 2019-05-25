شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عن متطوعى تذكرتى بالمعادى: تذكرتى بتوصل للناس فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد هانى، أحد المسئولين عن المتطوعين بمنفذ تذكرتى لبيع واستخراج بطاقة المشجعين بالمركز الأوليمبى بالمعادى، أنه نظام تذكرتى هو الأفضل للقضاء على السوق السوداء، خاصة فى ظل رغبة كبيرة من الجمهور المصرى لحضور مباريات المنتخب.

وعن تدريب المتطوعين، قال صاحب الـ22 عاما، "أنا كنت واحد منهم قبل كده وإحنا بنتعامل كأصحاب فى جو من المرح".

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وعن الكثافة التى شهدتها خيمة المعادى، أكد أن هناك إقبالا كثيفا، خاصة بعد الإفطار، ومن المتوقع أن تزداد فى الأيام المقبلة.

وعن مميزات نظام تذكرتى، قال هانى، "لدينا العديد من الحلول للراغبين فى حجز التذاكر، أهمها التوصيل للمنازل، بالإضافة إلى منافذ بيع تذكرتى الموجودة فى كل مكان".