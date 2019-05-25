مشجع سويسى: "المرافق" ميزة رائعة من "تذكرتى" لحضور كأس الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد طه، أحد المشجعين من مدينة السويس، أهمية امتياز "المرافق" التى تقدمه شركة "تذكرتى"، والذى يسمح من خلاله لاصطحاب أبنائه لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية مصر ٢٠١٩ من خلال تسجيل بيانات الأطفال على حساب الأب بموقع تذكرتى، ويتم تسليم التذاكر من المنفذ.
وأشاد المشجع بالنظام المتبع لحجز التذاكر، وسهولة الحصول عليها، متمنيا تعميم الفكرة فى الدورى المصرى وعودة الجماهير.
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