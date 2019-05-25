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سموحة يتفق مع حسام حسن علي قيادة الفريق في الموسم المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو سموحة مع حسام حسن، المدير الفنى للفريق، على الاستمرار فى قيادة سموحة بالموسم المقبل، بعد نجاح العميد وجهازه المعاون فى الإبقاء على الفريق السكندرى بالدورى الممتاز، رغم توليه المسئولية والفريق كان يصارع الهبوط.

 

وأبدى الطرفان موافقة مبدئية على تجديد التعاقد، في ظل انتهاء التعاقد بينهما بنهاية الموسم الجاري.

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