شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتفق مع حسام حسن علي قيادة الفريق في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو سموحة مع حسام حسن، المدير الفنى للفريق، على الاستمرار فى قيادة سموحة بالموسم المقبل، بعد نجاح العميد وجهازه المعاون فى الإبقاء على الفريق السكندرى بالدورى الممتاز، رغم توليه المسئولية والفريق كان يصارع الهبوط.
وأبدى الطرفان موافقة مبدئية على تجديد التعاقد، في ظل انتهاء التعاقد بينهما بنهاية الموسم الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يتفق مع حسام حسن علي قيادة الفريق في الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.