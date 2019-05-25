شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإفطار.. المصارعة يناقش المشاركة فى بطولة البحر الأبيض الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، اجتماعاً لمجلس الإدارة مساء اليوم لمناقشة بعض الأمور المهمة، منها مشاركة المنتخب ببطولة البحر الأبيض الشاطئية التى ستقام بتونس الشهر المقبل.
وكان اتحاد المصارعة قد تلقى خطاباً من الأوليمبية تطلب فيه قائمة المنتخب المشارك فى البطولة، وهو ما سيتم الرد عليه خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المصارعة يشارك ببطولة بيلاروسيا الدولية يوليو المقبل، ضمن خطة الإعداد لأوليمبياد طوكيو 2020، ويقيم اللاعبون فى معسكرات دائمة لحين السفر إلى بيلاروسيا.
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