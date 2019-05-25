شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة: رمضان السيد مستمر فى قيادة النجوم بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، أن رمضان السيد المدير الفنى الحالى للفريق الكروى الأول مستمر فى قيادة الفريق، ولن يرحل فى الوقت الحالى، خاصة بعدما هبط الفريق لدورى القسم الثانى رسميًا.

وأضاف الطويلة، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن رمضان السيد يمتلك باعا كبيرا من الخبرة التى ستساهم فى إعادة الثقة للاعبى النجوم، والمساعدة على تطوير الأداء، ومن ثم العمل على العودة سريعًا للدورى الممتاز.

ويحتل النجوم حاليًا المركز الثامن عشر بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 25 نقطة، ويتبقى له مباراة واحدة بالدورى الممتاز أمام إنبى.