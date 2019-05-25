شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال العمل بمنفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة بعد الإفطار وتوقعات بزيادة الأعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف العمل بمنفذ تذكرتى فى مركز شباب الجزيرة، والذى كان قد انطلق فى الحادية عشرة صباح اليوم، السبت، من أجل تسليم الـ Fan idوتذاكر كأس الأمم الأفريقية، على أن تعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا، حيث شهدت الساعات الأولى إقبالا خفيفا ومن المتوقع زيادة الأعداد فى منتصف اليوم .

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وتوقع مسئولو المنفذ زيادة أعداد الجماهير خلال الفترة الثانية بعد الإفطار وانكسار موجة الحر، حيث تشهد عملية تسليم التذاكر حالة عامة من الرضا الجماهيرى بسبب سهولة العملية .

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.