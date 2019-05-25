شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل إلى نهائى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة المصنفة السابعة عالميا لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائى ببطولة بريطانيا المفتوحة المقامة فى إنجلترا خلال الفترة بين 20 إلى 26 مايو الحالى. Advertisements وفازت جوهر فى مباراة الدور نصف النهائى على مواطنتها نور الطيب المصنفة الثالثة بثلاثة أشواط مقابل شوط، فى مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-2, 6-11, 11-9 . وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات فى تاريخ اللعبة، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولى للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

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