شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالأبيض ونهضة بركان بالبرتقالى فى إياب نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر لها غدًا الأحد باستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الزمالك الزى الأبيض الكامل، على أن يرتدى نهضة بركان القميص البرتقالى والشورت الأسود.

كما تقرر أن يرتدى حارس الزمالك الطاقم البنفسج بالكامل، على أن يرتدى حارس نهضة بركان الطاقم الأخضر، ويرتدى حكم المباراة القميص الأزرق "سماوى".

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.