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صور.. اتحاد الكرة يخطر الأندية برفض تعديل لائحة الهبوط فى إفطار بنى سويف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة أندية القسمين الثانى والثالث بصعوبة تعديل لائحة الهبوط هذا الموسم، وأنه سيتم هبوط 4 فرق من كل مجموعة فى القسم الثانى كما هو متفق عليه مع الأندية.

جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذى جمع أعضاء اتحاد الكرة بأندية القسمين الثانى والثالث ببنى سويف أمس، حيث شهد الاجتماع حديثا مطولا عن تعديل لائحة الهبوط.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيعقد اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشة أزمة موعد انتهاء الدورى الممتاز هذا الموسم بعد تهديد الأهلى بالانسحاب.

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أعضاء اتحاد الكرة فى بنى سويف

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صورة تذكاية

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الأندية مع أعضاء الجبلاية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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