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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اتحاد الكرة يخطر الأندية برفض تعديل لائحة الهبوط فى إفطار بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة أندية القسمين الثانى والثالث بصعوبة تعديل لائحة الهبوط هذا الموسم، وأنه سيتم هبوط 4 فرق من كل مجموعة فى القسم الثانى كما هو متفق عليه مع الأندية.
جاء ذلك على هامش حفل الإفطار الذى جمع أعضاء اتحاد الكرة بأندية القسمين الثانى والثالث ببنى سويف أمس، حيث شهد الاجتماع حديثا مطولا عن تعديل لائحة الهبوط.
يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيعقد اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشة أزمة موعد انتهاء الدورى الممتاز هذا الموسم بعد تهديد الأهلى بالانسحاب.
أعضاء اتحاد الكرة فى بنى سويف
صورة تذكاية
الأندية مع أعضاء الجبلاية
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