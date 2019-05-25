زياد السيسى يخسر فى دور الـ64 الرئيسى بالجائزة الكبرى للسيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر زياد السيسى، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف، فى دور الـ64 الرئيسى ببطولة الجائزة الكبرى بروسيا من لاعب كوريا الجنوبية بنتيجة 15 /11. Advertisements وكان زياد السيسى تأهل إلى دور الـ64 الرئيسى بالفوز على لاعب جورجيا بنتيجة 15 /9 فى دور الـ 64 التمهيدى. يذكر أن ندى حافظ ودعت المنافسة على المراكز المتقدمة من دور ال 64 التمهيدى، بينما ودع مهاب سامر المنافسة من دور المجموعات، ويقود المنتخب فنيا فى هذه البطولة المدرب شريف البكرى.

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