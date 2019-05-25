شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فارس ينتظم فى مران الإسماعيلى الليلة استعداداً للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم مصطفى فارس، صانع ألعاب فريق الإسماعيلى، اليوم السبت، فى التدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه. وخاض فارس الواعد تدريبات تأهيلية نظرا لمعانته من بعض الإجهاد فى العضلات بأعقاب مشاركته بقمة الأهلى التى اقيمت مؤخرا وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله. ويحل الإسماعيلى ضيفا بعد غد الاثنين على الجونة ضمن منافسات الجولة الــ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المحلى. فى سياق آخر، بدأ محمود عبد الله جناح الفريق أيضا برنامجه التأهيلى فى ظل إصابته بجزع فى الرباط الخارجى للركبة والتى أبعدته عن الملاعب لفترة.

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