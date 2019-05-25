شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة من جروس لبوطيب وأحداد قبل نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسة خاصة مع الثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب، فى إطار الاستعداد لمواجهة نهضة بركان المغربى، غدًا الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث جروس مع الثنائى المغربى، مؤكدًا ثقته فى قدرة كل منهما على قيادة هجوم الزمالك أمام بركان، وهز شباكهم وتعويض الهدف الذى استقبله الأبيض فى مباراة الذهاب.

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وشدد المدير الفنى للزمالك على بوطيب وأحداد أن يكون كل منهما فى حالة استعداد للاستعانة به سواء كأساسى من بداية المباراة، أو كورقة رابحة يتم استخدامها خلال سير اللقاء، كما حذر الخواجة السويسرى من التهاون أمام مرمى الخصم، والعمل على إحراز هدف مبكر يربك حساباتهم.