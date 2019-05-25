رسميًا.. الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا ظهر اليوم إلى اتحاد كرة القدم تخطره فيه بقرارات مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة محمود الخطيب، بشأن المواعيد التي تم تحديدها لبقية مباريات الدوري المصري.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب استعرض في اجتماعه الطارئ، مساء الجمعة، موقف النادي من المواعيد الخاصة ببقية مباريات الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا.

وأورد الأهلي في خطابه قرارات المجلس على النحو التالي:

1- عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أيٍ من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية، وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم؛ بما يضمن راحة لاعبيه، وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد؛ تفاديًا لما تحمّله الأهلي - وحده دون غيره - خلال السنوات الثلاث الماضية، ولاعبوه، وجماهيره، من تبعات كثيرة؛ بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم.

2- عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 من الدوري، قياسًا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق.

3- الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد؛ بما يضمن العدالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية؛ سواء التي في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.

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4- عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري؛ طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة في استكمال المسابقتين هذا الموسم.

5- مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتيْ الدوري والكأس، يحقق العدالة بين الجميع، ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب، خاصة أن الأندية تحتاج إلى وقت كافٍ للتجهيز والإعداد للموسم الجديد.

وكان الأهلي اعترض على مواعيد المباريات المتبقية التي حددها اتحاد الكرة، مطالبا بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة وقواعد اللعب النظيف، سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء في الممتاز.

ولفت النادي الأحمر إلى الضرر الذي سيلحق به جراء عدم استكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، خاصةً أن القيد الإفريقي للأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية ينتهي يوم 31 يوليو 2019.

ويتصدر الأهلي، الذي يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء، جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة بعد خوض 32 مباراة، فيما يأتي منافسه على اللقب الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ويتبقى للأبيض خمس مباريات نظرًا لارتباطه بالمنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية.

جدير بالذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة وضعت مباراتين للزمالك قبل التوقف الخاص بأمم إفريقيا، أولهما أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل بعد أربعة أيام من إياب نهائي الكونفدرالية، ثم يخوض مباراة أخرى -لم يتحدد طرفها- أمام حرس الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو المقبل.