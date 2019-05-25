أول لقب وسجل رائع للزمالك في النهائيات.. 20 رقما عن موقعة الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

في العاشرة مساء غد الأحد، سيسعى الزمالك ونهضة بركان المغربي إلى التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخهما، حين يستضيف ملعب برج العرب إياب المباراة النهائية للمسابقة القارية 2019.

ويتطلع الزمالك إلى تعويض تأخره ذهابا بهدف نظيف إلى انتصار ثمين تحت أنظار 50 ألف مشجع في المدرجات من أجل مؤازرة الفريق وتحفيزه للعودة إلى منصات التتويج الإفريقية للمرة الأولى منذ عام 2003.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الحقائق عن نهائي الكونفدرالية:

الزمالك

- في خمس مرات من أصل ست مناسبات، نجح الزمالك في تحويل تأخره (0-1) في ذهاب الأدوار الإقصائية من المسابقات الإفريقية إلى فوز في لقاء العودة على ملعبه، بنسبة نجاح 83% للفريق الأبيض.

- يخوض الزمالك نهائي البطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، مع العلم أن مباراة الذهاب انتهت بخسارة الفريق (1-0).

- يأمل الزمالك في أن يكون ثاني فريق مصري يحصد لقب الكونفدرالية منذ انطلاق المسابقة عام 2004، بعد غريمه التقليدي النادي الأهلي الذي فاز باللقب عام 2014، وهو آخر الألقاب القارية للأحمر.

- قبل نسخة 2019، خاض الزمالك 12 مباراة نهائية في جميع المسابقات القارية (دوري الأبطال، كأس الكؤوس الإفريقية قبل إلغائها، السوبر الإفريقي والكأس الأفرو آسيوية)، حيث حقق 11 انتصارا فيما تلقى 4 هزائم فقط، آخرها في نهائي دوري الأبطال عام 2016 أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

- لم يتلق الزمالك سوى هزيمة وحيدة في آخر 10 مباريات في البطولة الكونفدرالية، محققًا خمسة انتصارات وخمس تعادلات، وهي التي تحققت يوم الأحد الماضي بعد خسارته من نهضة بركان في المغرب (0-1).

- لم يتعرض الزمالك لأي هزيمة إفريقية على أرضه في آخر 15 مباراة، محققًا 12 انتصار وثلاث تعادلات، وتحديدًا منذ خسارته أمام صنداونز الجنوب إفريقي في 17 يوليو 2016 بدور المجموعات لدوري الأبطال.

- خسر الزمالك في ثلاث مباريات فقط من أصل 15 مباراة خاضهم هذا الموسم في الكونفدرالية، محققًا ست انتصارات وست تعادلات.

- حقق الفريق الأبيض خمسة انتصارات من أصل 7 مباريات خاضهم هذا الموسم على ملعبه في الكونفدرالية، واكتفى بالتعادل في المباراتين الأخرتين.

- يتمتع الزمالك بسجل تهديفي جيد على ملعبه في النسخة الحالية من الكونفدرالية، إذ يعتبر دائم زيارة شباك منافسيه خلال السبع مباريات التي خاضها في مصر بالبطولة القارية، حيث سجل 18 هدفًا.

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- استقبل الزمالك ثلاثة أهداف فقط في السبع مباريات التي خاضها على ملعبه هذا الموسم في الكونفدرالية، بواقع هدف أمام كل من اتحاد طنجة المغربي ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي.

- لم يتلق الزمالك أي هزيمة على ملعبه أمام الفرق المغربية التي واجهها في المسابقات الإفريقية، محققًا 8 انتصارات وتعادل وحيد، ونجح في تسجيل 17 هدفًا خلال التسع مباريات أمام تسعة أندية مغربية مختلفة.

- تعرض الزمالك لأول هزيمة أمام الأندية المغربية في البطولة الكونفدرالية الإفريقية، وهي التي تحققت على يد نهضة بركان في ذهاب المباراة النهائية، بعد تسجيل ثلاث انتصارات وثلاث تعادلات في السبع مباريات.

- تعد الفرق المغربية بمثابة تميمة الحظ للزمالك الذي أحرز آخر لقبين قاريين عبر بوابتها منذ 16 عامًا، بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2002 أمام الرجاء، وكأس السوبر الإفريقي 2003 أمام الوداد.

نهضة بركان

- يطمع نهضة بركان في التواجد ضمن قائمة الأندية المغربية المتوجة بالكونفيدرالية، التي تضم أندية الجيش الملكي والمغرب الفاسي والفتح الرباطي والرجاء.

- يخوض نهضة بركان أول مباراة نهائية في المسابقات الإفريقية لأول مرة في تاريخه، مع العلم أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق (1-0).

- تعرض نهضة بركان لثلاث هزائم في الـ15 مباراة التي خاضهم في الكونفدرالية، على يد جراف دي داكار السنغالي (2-0)، حسنة أكادير المغربي (1-0) والصفاقسي التونسي (2-0)، وجميعهم خارج ملعبه.

- حقق الفريق البرتقالي أربعة انتصارات في آخر تسع مباريات خارج ملعبه في الكونفدرالية، محققًا أربعة انتصارات وأربعة تعادلات.

- فاز نهضة بركان في ثلاث مباريات من أصل سبعة خاضهم هذا الموسم خارج ملعبه في الكونفدرالية، محققًا ثلاث انتصارات وثلاث تعادلات.

- لم يحافظ نهضة بركان على نظافة شباكه إلا في مباراتين فقط من مبارياتهم السبعة خارج ملعبه، وتحديدًا حين فاز على الاتحاد في ليبيا (0-1) بدور الـ32 الأول، وجورماهيا في كينيا (0-2) بربع النهائي.

- حقق نهضة بركان فوز وحيد أمام الفرق المصرية في الكونفدرالية من أصل ثلاث مباريات، محققًا انتصار وتعادل وهزيمة، حيث واجه المصري في النسخة الماضية وخسر في بورسعيد (0-1) وتعادل في المغرب (0-0).