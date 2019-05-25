زميل سابق لصلاح يكشف عن تهديد مدرب بازل له بسبب شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال اللاعب التشيلي، مارسيلو دياز، إنه لم يكن يتوقع أن يصل محمد صلاح إلى ما هو عليه اليوم، مشددًا أن أحد مدربي بازل هدد صلاح بسبب شهر رمضان الكريم.

ولعب دياز رفقة صلاح في فريق بازل السويسري في عام 2012 ، حيث انضم الثنائي لصفوف الفريق في نفس العام.

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وقال مارسيلو دياز من خلال تصريحات أبرزتها صحفية encancha: "علاقتي جيدة بمحمد صلاح وبيننا صداقة حيث أننا حضرنا إلى بازل في 2012، لقد رأيت أنه لاعب جيد، لكن لم أتوقع أن يكون ما هو عليه في الوقت الحالي."

وتحدث دياز عن واقعة حدثت لمحمد صلاح بسبب شهر رمضان الكريم حيث قال: "أتذكر عندما قام مدرب بازل بتهديد صلاح بسبب شهر رمضان، حيث قال له إن لم تأكل أو تشرب فإنك لن تلعب."

ويتأهب محمد صلاح للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول وذلك عندما يُلاقي الريدز فريق توتنهام وذلك يوم 1 يونيو على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.