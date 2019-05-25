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مانشستر سيتي يبدأ في التحرك لتجديد عقد سانيه

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي اقترب من حسم أمر لاعب الفريق، ليروي سانيه.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن إدارة نادي مانشستر سيتي، ستعقد جلسات مع سانيه خلال أيام، من أجل الحديث معه حول

تجديد عقده مع الفريق، والتوصل إلى حل مرض للجميع.

وكانت العديد من التقارير أشارت إلى رغبة بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع سانيه، وهو ما دفع إدارة السيتي

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لتجديد عقده وتأمين استمراره مع الفريق، خاصة بعد أن أصبح أحد أهم اللاعبين في التشكيل الأساسي، ومساهمته في التتويج بالثلاثية المحلية هذا الموسم.

يذكر أن سانيه يلعب في صفوف السيتي منذ انتقل إليه في عام 2016، قادمًا من صفوف شالكة الألماني، بصفقة قدرت بـ 50 مليون يورو.

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